Richtig putzen und Zeit sparen Tipps für den Frühjahrsputz

Bildrechte: dpa

So ein Frühjahrsputz ist für viele lästig. Doch dabei geht es so einfach, sagt Haushaltsexpertin Yvonne Willicks. Mit dem richtigen Putzplan spart man Zeit, Geld und Nerven. Und vor allem sehen Küche, Bad, Wohn- oder Kinderzimmer danach wieder top und sauber ist. Also ran an Gummihandschuhe, Schwamm und Putzeimer – mit diesen Tipps bringen Sie Ihr Zuhause wieder zum Glänzen und der Frühling kann kommen!