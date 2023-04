Diese haben aber kein Vetorecht bei der Entscheidung, die manchmal auch recht knapp ausfallen kann. Der Ablauf eines mitunter sehr langen Tages: gemeinsames Filmschauen mit der Jugendschutzbrille, diskutieren und am Ende abstimmen, für welche Altersgruppe der Film geeignet ist und für welche noch nicht.

Ein Film wird immer als Ganzes und für sich stehend beurteilt. Wir schauen dann, welche möglichen Jugendschutzaspekte gibt es hier. Michael Schmidt, einer der drei Ständigen Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden

Deutschland ist durchaus liberal unterwegs, wenn es um die Frage geht, was jüngeren Zuschauern zugemutet werden kann. Schon ein nackter Körper alleine könnte in anderen Ländern dazu führen, dass ein Film dem breiten Publikum vorenthalten wird. Sex, Gewaltdarstellungen, Drogenkonsum und Schimpfwörter sind aber auch hierzulande nur die offensichtlichen Bewertungskriterien. Die Kennzeichnung "FSK ab 18" entspricht dem bisherigen Kennzeichen "Keine Jugendfreigabe". Bildrechte: PapschDVD-Auslage

Während anderswo Schimpfwörter schlicht gezählt werden, wird bei uns auch geschaut, wer der Absender des Schimpfwortes oder der "Gewaltszene" ist. Ein fluchender Räuber mit rohen Sitten ist im Märchenfilm ein stückweit akzeptabel, der Wolf, der die Großmutter frisst, in gewissen Grenzen auch. Ohne zu viel zu verraten: Für die Großmutter und das Rotkäppchen geht es ja am Ende gut aus. Wichtig für die Filmbewertung ist aber auch: Wie lange dauert es, bis es gut ausgeht und: Versteht ein Fünfjähriger am Ende die Auflösung auch tatsächlich als solche oder ist sie in einen Wortwitz gepackt, der untergeht?

Wichtig ist auch: Von wem geht die problematische Sprache aus? Von einer positiven Identifikationsfigur oder dem Antagonisten, der dadurch gekennzeichnet ist? Stefan Linz, Geschäftsführer FSK

Da gerade kleinere Kinder ohnehin nicht alleine auf Filme losgelassen werden sollten, kann in der anschließenden "Auswertung" des Geschehens durch die Eltern auch noch einmal darauf verweisen werden, dass es ja nun "der Böse" war, der ausfällig geworden ist. Entsprechend unwahrscheinlich ist es (je nach Erziehung), dass diese Sprachmuster übernommen werden. Wenn sich aber das positive Vorbild solcher derben Sprachmuster bedienen würde oder sein Kinderzimmerinterieur zerschlägt, würde es wohl schwierig mit der Argumentation und auch mit der Einstufung. Wobei auch hier gilt: Der Kontext ist wichtig. Jeder macht mal Fehler.

Michael Schmidt war als einer der drei Ständigen Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden an der Bewertung des Films Super Mario Bros. beteiligt. Die fünfköpfige Kommission ist letztlich mehrheitlich zu dem Schluss gekommen, dass der doch mitunter recht turbulente Film "zahlreiche kampfbetonte bedrohliche düstere Spannungs- und Actionszenarien hat, die auch auf der Bild- und Tonebene wirkmächtig in Szene gesetzt sind", so Schmidt. Das könnte jüngere Zuschauer nachhaltig übererregen und ängstigen.

Hinzu kommt, dass der Film für diese jüngste Altersgruppe kaum Entlastungsmomente bietet. Michael Schmidt, einer der drei Ständigen Vertreter der Obersten Landesjugendbehörden

Nun ist die Bandbreite der elterlichen Argumentation vorhersehbar. Es gibt Kinder, die in Watte gepackt über jede Pfütze getragen werden und kleine Raufbolde, die regelmäßig mit dem Leuchtschwert hantieren und erste Baumhauserfahrungen haben. Deren fünfjährige Seele würde vielleicht weniger Schaden nehmen bei der Betrachtung des Films, aber sie geben den Takt vielleicht nicht vor. Oder gerade, man weiß es nicht. Lange Zeit flimmerte Super Mario nur über den Konsolen- und TV-Bildschirme. Nun hat er den Sprung auf die Leinwand geschafft. Bildrechte: Super Mario Bros.

Es sind die "gefährdungsgeneigten" Kinder, wie es im Fachjargon heißt, bei denen der Film die größte Wirkung erzielen könnte. In diesem Falle eine negative. Das bedeutet nicht, dass der Film für jeden Fünfjährigen als überwiegend belastend angesehen wird von den Prüfern. Aber im Zweifel wird eben die nächsthöhere Freigabestufe angesetzt, so geschehen bei Super Mario. Gerade im Kleinkindbereich gibt es riesige Entwicklungsunterschiede, so Stefan Linz. Und es ist schwer, diese für alle Kinder an eine Altersgrenze zu knüpfen.

Unsere Prüfausschüsse müssen sich - so ist es auch vorgesehen vom Gesetzgeber - immer nach den Schwächsten in der Kette richten. Stefan Linz, Geschäftsführer FSK

Nun mag es Elternhäuser geben, die ihren Kindern quasi ungebremsten Medienkonsum ermöglichen. Die Kinder werden stundenlang vor der Glotze oder der Spielkonsole geparkt und mit Inhalten konfrontiert, die alles andere als altersgerecht sind. Diesen Eltern würden die Prüfer ganz sicher die Kompetenz absprechen, auch im Kino die beste Entscheidung für das Kind zu treffen.