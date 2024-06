Auf dem Land kommt es eher zu Überspannungen als in der Stadt

In ländlichen Regionen ist die Gefahr einer Überspannung höher. Dort ist das Leitungsnetz nicht so verzweigt wie in Städten. Dadurch kann sich nach einem Blitzeinschlag der elektrische Strom nicht so gut verteilen und wahrscheinlicher bei einem einzelnen Endabnehmer landen.

Ein Blitzschutz für Gebäude wird in den Bauordnungen der Bundesländer gesetzlich geregelt, so beispielsweise in Paragraph 46 in Sachsen. Dabei muss nicht jedes Haus verpflichtend einen Blitzschutz haben. Bei Hochhäusern etwa ist es vorgeschrieben.

Damit bei einem Blitzeinschlag möglichst wenig an Haus und Einrichtung kaputt geht, hilft ein äußerer und innerer Blitzschutz.

Der äußere Blitzschutz ist der klassische Blitzableiter. Er sorgt dafür, dass der Blitz in den Boden fährt und verhindert damit Brände.

Der innere Schutz hingegen wirkt gegen eine Überspannung. Hierbei handelt es sich um mehrere spezielle Ableiter, die vom Fachmann oder der Fachfrau zum Beispiel im Zählerschrank verbaut werden. Zudem gehören auch Steckdosen mit integriertem Überspannungsschutz dazu.