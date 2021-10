Es hat sich sehr viel verändert, im Vergleich zu den letzten zwanzig Jahren. Es ist ein viel bewussterer Umgang mit den Kindern. Eltern belesen sich viel mehr, welchen Erziehungsstil sie verfolgen. Sie sind viel mehr im Austausch und schauen sich genau an, was will ich, was will ich nicht. Sie reflektieren viel genauer: Was war in meiner eigenen Kindheit toll, was will ich nicht weitergeben? Die Digitalisierung, die vieles verändert, ist nur ein Aspekt nebenbei.