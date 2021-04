Hund, Katze und Co. Welches Haustier passt zu mir?

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Hunde wollen keinen Zwinger, Vögel keinen Käfig und Katzen sind am liebsten frei! Wenn es um die Bedürfnisse unserer Haustiere geht, sind wir Menschen eher inkompetente Übersetzer der jeweiligen Tiersprache. Dabei hat jede Tierart ihren ureigenen Anspruch an eine artgemäße Haltung, wo das Ausleben möglichst aller angeborenen Verhaltensmuster möglich sein muss. Tiere wollen nicht nur nicht leiden, sondern sich wohlfühlen!