Wenn sich Geschwister ein Zimmer teilen, dann hilft oft ein Etagenbett oder Hochbett, um Platz zu sparen. Diese Betten gibt es in verschiedenen Ausführungen. Aber leider besteht bei diesen Hochbetten auch immer ein gewisses Unfallrisiko, meint der Chef der Kinderchirurgie am Uniklinikum Leipzig, Martin Lacher. 162 Kinder sind in den vergangenen sieben Jahren wegen solcher Unfälle auf seiner Station behandelt worden. In einer Studie hat der Chirurg sich die Unfälle etwas genauer angeschaut.

Prof. Martin Lacher: In ganz wenigen Fällen sind die Unfälle passiert, weil die Kinder irgendwie von der Leiter gesprungen sind. Die häufigsten Unfälle passieren, während die Kinder schlafen. Die rollen sich zur Seite und fallen einfach schlichtweg aus dem Bett. Brüche von Unterarmen sind am häufigsten, dann Schlüsselbein, Oberarm, Fuß, Hand und auch Schädelfrakturen in fünf Fällen. Und das ist natürlich eine Verletzung, die mit Narkose, Operationsrisiko und so weiter verbunden ist. Also so ganz ohne ist das alles nicht.