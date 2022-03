So mancher Elternteil fühlt sich in der Schulzeit seines Kindes jedoch auch in die eigene Schulzeit zurückversetzt, was bei negativen Erlebnissen aus der Vergangenheit zum Hochkochen von verdrängten Emotionen führen kann. Oft geht es dabei um ein Gefühl der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins. Das kann dazu führen, dass Eltern den Eindruck bekommen, ihr Kind geradezu vor der Schule schützen zu müssen. Manche Eltern ziehen mit den Lehrkräften ihrer Kinder auch in einen regelrechten Kampf, unterbewusst angetrieben von dem Wunsch, sich zu beweisen, dass sie es heute nicht mehr nötig haben, sich etwas sagen zu lassen.