Eine Katze lebt circa 16 Jahre: Wer sich für eine entscheidet, ist entsprechend lange für sie verantwortlich. Füttern, Spielen, Streicheln und Schmusen sind nur einige der Pflichten, die auf den Katzenhalter zukommen werden. Katzen sind hingegen vieler anderslautender Meinungen nicht zwangsläufig Einzelgänger. Sie sind Tiere mit einem ausgeprägten Sozialverhalten. Ihre Sozialpartner suchen sie entweder bei anderen Katzen und/oder beim Menschen. Wer viel und lange arbeitet, sollte daher überlegen, sich zwei Katzen anzuschaffen.

Häufig werden Haustiere über Zeitungsinserate oder durch Bekannte verkauft oder abgegeben. In jedem Fall ist es wichtig, sich vorher anzuschauen, wo die Katze herkommt. Denn je umsorgter das Tier, desto unkomplizierter und menschenzugänglicher wird es in der neuen Familie sein. Auch aus dem Tierheim kann die neue Katze kommen, zwar dauert es hier vielleicht etwas länger, bis man das Vertrauen des Tieres gewonnen hat, aber Geduld wird in vielen Fällen auch belohnt. Wer sich für eine Rassekatze interessiert, sollte diese bei einem seriösen Züchter kaufen. Hier hat man die Garantie, dass das Tier gesund ist und die wichtigsten Impfungen bekommen hat.

Wer eine Katze selbst großziehen möchte, sollte sie im Alter von zwölf Wochen zu sich holen. Aber bitte nicht vorher! Denn dann ist das Jungtier von seiner Mutter entwöhnt. Auch stubenrein sind die Kleinen dann oftmals schon. In den ersten Lebenswochen wird das soziale Verhalten weitestgehend geprägt. Beim Herumtollen in der kätzischen Umgebung wird das Konfliktverhalten, das Einsetzen der Krallen und auch die Beißhemmung trainiert. Auch das Putzen schauen sich die Samtpfoten in der Regel in den ersten zwölf Wochen ab.

Bekommt die Samtpfote weniger Zuwendungen, könnte es sein, dass die erwachsene Katze dann eher scheu ist, sich ungern hochheben oder streicheln lässt. Wer also einen verschmusten Stubentiger haben möchte, sollte darauf achten, dass die Katze schon in den ersten Lebenswochen einen liebevollen Kontakt zu Menschen hatte. Darüber hinaus ist wichtig: Hat die Katze saubere Nasenlöcher und Ohren? Glänzen die Augen klar und sind nicht verklebt? Ist das Fell seidig-weich und ohne Kahlstellen? Außerdem sollte eine Katze in dem Alter lebhaft und verspielt sein.

Welche Kosten kommen auf Katzenbesitzer zu?

Eine Katze aus dem Tierheim kostet circa 100 Euro. Dies ist eine Vermittlungsgebühr. Deutlich mehr zahlen Besitzer für Rassekatzen, beziehungsweise Katzen vom Züchter. Hier sind vierstellige Summen keine Seltenheit. Außerdem kommen auf Katzenbesitzer beispielsweise Anfangs-Investitionen in ein Futter- und Wassernapf, Körbchen, Kratzbaum, Katzentoilette, Spielzeug, Balkonnetz, Katzentür, etc. zu.