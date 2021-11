Kinder sind oft sprunghaft in ihren Wünschen. Heute ist es eigenes Haustier, am nächsten Tag steht ein neues Spiel auf der Favoritenliste. Eltern sind gut beraten, nicht gleich jeden Wunsch zu erfüllen. Bleibt der Wunsch nach einem eigenen Haustier über einen längeren Zeitraum bestehen, können Eltern darüber nachdenken und das anschließend gemeinsam diskutieren. Zu beachten ist, dass die ganze Familie mit der Anschaffung des Haustieres einverstanden sein muss. Zudem muss dem Kind der richtige Umgang mit dem Tier erklärt werden. Es muss sich, bereits vor der Anschaffung, der Verantwortung bewusst sein. Ihm muss klar sein, dass ein Haustier nicht nur zum Kuscheln und Spielen da ist, sondern auch Arbeit macht. Das Gassigehen beim Hund, das Katzenklo säubern bei der Katze, das Füttern oder bei Kleintieren die Käfigreinigung darf nicht an den Eltern hängenbleiben. Eine gute Idee ist es deshalb, mit dem Kind einen schriftlichen Vertrag abzuschließen, indem all seine Rechte und Pflichten in Bezug auf das Haustier geregelt sind. Auch die Konsequenzen, welche eintreten, wenn das Kind seine Pflichten vernachlässigt, müssen vorher deutlich gemacht werden.