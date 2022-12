Viele der getesteten Roller waren gut, einer jedoch war nur ausreichend (Decathlon Oxelo Scooter B1 500), weil er so wackelig war, dass gefährliche Stunts unausweichlich sind. Kinder sind zum Beispiel direkt damit umgekippt. Testsieger in dieser Kategorie war der R1 von Puky.

Tipps für den Rollerkauf Achten Sie bei den Rollern für die Kleinen darauf, dass der Lenker höhenverstellbar ist. Größere Räder ermöglichen es, auch auf nicht-asphaltierten Strecken rasant unterwegs zu sein. Manche Roller lassen sich für den Transport zusammenklappen. Probieren Sie am besten am Modell vor Ort, ob Sie der jeweilige Klappmechanismus überzeugt.

Die Modelle von Six Degrees (Aluminium Scooter 205mm), Puky (Speedus One) und Decathlon (Oxelo Scooter Mid 5) überzeugten erwachsene Prüfer und Kindertester. Zwei Roller - der Flow Foldable 125 von Globber und der 145 von My Hood - enthalten Schadstoffe, dafür vergaben die Prüfer nur die Note mangelhaft.