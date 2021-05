Alles, was dem Kind emotionale Sicherheit gibt und es in Ruhe wieder Vertrauen zu seinen Betreuungspersonen fassen lässt, kann jetzt helfen. "Ideal wäre eine zweite kleine Eingewöhnung", so Imlau, "in der Eltern noch einmal mitkommen in die Kita und sich erst schrittweise wieder verabschieden."