Die wahren Kosten Preise von Lebensmitteln müssten noch höher sein

Hauptinhalt

Seit Monaten kennen die Preise für Lebensmittel in Deutschland nur eine Richtung: nach oben! Dabei müssten die Preise noch höher sein, wenn man alle Kosten mit einrechnet. Wieviel müssten wir am Ende wirklich für Lebensmittel bezahlen? Diese Frage geht an Professor Tobias Gaugler von der Technischen Hochschule Nürnberg, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt.