Es ist einfach eine Erlösung, mal zu sagen, mich interessiert die große Welt gar nicht. Dann sieht man die Welt mit anderen Augen. Es geht nicht darum, etwas zu beschönigen. Ich bin gegen Optimismus-Propaganda, nach dem Motto: Alles wird gut. Das ist ja auch ignorant.

Kann man nicht dem Schlechten auch noch etwas Gutes abgewinnen?

Ja. Denken Sie mal an die Gasabhängigkeit. Durch diese Krise lernen wir gerade, dass wir in einer Abhängigkeit sind, die einfach nicht gut ist. Da gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen lernen wir daraus, eben anders mit Energie umzugehen. Das heißt nicht immer nur sparen, sondern das heißt vielleicht auch mehr erneuerbare Energien zu nutzen. Und wir lernen, unsere Welt zu gestalten. Das können wir natürlich nur, wenn wir auch Räume und Bereiche haben, in denen wir uns sicher fühlen können.

Der Zukunftsforscher Matthias Horx sieht die Krise auch als Chance: Durch die Ängste um den Klimawandel lernen wir auch, unsere Welt zu gestalten. Bildrechte: Colourbox.de

Zukunftsängste gehören zum Leben dazu. Rückzugsorte können Nachbarn und Familie sein. Aber Einigeln ist auch keine Lösung. Was tun?

Die schlimmste Form ist ja, das eben ganz viele verängstigte Menschen vereinsamt nebeneinander her leben. Aber wenn man gemeinsam Solidarität erfährt, da erfährt man auch, dass man etwas gestalten kann. Und wenn es nur der Umbau des Dorfgasthofs ist.

Wie schafft man es auch in Zeiten der Krise stark und positiv zu bleiben?

Früher war es der religiöse Glaube: Wenn Menschen verzweifelt waren, haben sie sich in die Transzendenz, in das Göttliche, geflüchtet oder eben Kirchenchoräle gesungen. Das wirkt immer noch. Chorsingen zum Beispiel hat eine unfassbare Wirkung auf die Seele, eine beruhigende Wirkung. Natürlich gibt es jetzt inzwischen ganz viele gute Techniken, die aus anderen Kulturen und Nationen zu uns kommen, wie Meditation und Yoga.

Die Mitglieder des Erfurter Kneipenchores haben viel Spaß beim Singen in großer Runde. Aber auch mit Yoga-Übungen oder bewusstem Atmen gelingt es Menschen wieder, positiver zu denken. Bildrechte: imago images / VIADATA / Holger John

Wie schaltet man die negativen Gedanken im Kopf aus?

Ganz wichtig ist, dass man im Bewusstsein vorankommt und dass man seinen Frieden damit macht, dass die Welt eben nicht immer nur Heil sein kann. Dass wir Zuversicht dadurch üben können, dass wir nicht glauben, alles müsse unbedingt immer sofort heil werden. Und wenn nicht, dann werden wir ganz verzweifelt und wütend. Zuversicht heißt, dass uns auch in schwierigen Zeiten etwas einfällt. In dem Moment, in dem man aus der Welt heraus gefallen ist und keine wirklichen Beziehungen hat, überwiegt eben die Angst.

Das andere ist wirkliche Aufklärungsarbeit. Dass wir uns den Sinn der Krisen vor Augen führen. Auch die Liebe steigt oft in schwierigen Situationen. Dann kann man natürlich sein Medienverhalten ändern. Es gibt inzwischen auch so etwas wie konstruktiven Journalismus. Es gibt Medien in Deutschland, die eben nicht nur negativ berichten und sensationell die Dinge aufputschen. Im Prinzip hat man es selbst in der Hand.