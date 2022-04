Lesen ist eine Bereicherung des Lebens, findet Roman Schulz vom Landesamt für Schule und Bildung in Sachsen. Bildrechte: Landesamt für Schule und Bildung

Roman Schulz: Lesen hat grundsätzlich mehrere Bedeutungen. Erstens eine sehr rationale: Lesen ist die Fähigkeit oder Kompetenz aus Texten Inhalte zu erschließen. Diese braucht man im Leben überall. Also ob nun am Computer oder am Fahrkartenautomaten, man muss lesen können, um durchs Leben zu kommen.



Außerdem gehört zum Lesen auch ein Textverständnis, das man sich also erschließt, was gemeint ist. Dann gibt es aber auch noch eine literarische Bedeutung. Die Fähigkeit des Lesens ist eines der größten Kulturgüter der Menschheit. Lesen ist somit nicht nur verbunden mit einem reinen Wissenserwerb, sondern auch mit der Aneignung von Idealen, humanistischen Werten, von Spannung oder Geschichte. Lesen ist also eine gewisse Art der Lebensbereicherung.