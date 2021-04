Servicestunde | 26.04.2021 Corona-Müll: Weggeworfene Masken sind Gefahr für Tiere

Einmal-Masken landen oft in der Natur - dort werden sie allerdings zur tödlichen Gefahr für viele Tiere. In der Servicestunde von MDR THÜRINGEN - das Radio am Montag ab 11 Uhr klären wir, wie man Masken richtig entsorgt.