Ja, Ehepaare, die bereits einen gemeinsamen Familiennamen haben, können nachträglich einen Doppelnamen erklären oder zur vorherigen Namensführung zurückkehren. Man kann also eine bestehende Ehe an das neue Namensrecht anpassen.

Traditionen von anerkannten Minderheiten werden mit der Gesetzesänderung gestärkt. So sind vom Vornamen abgeleitete Nachnamen für friesische Kinder möglich (z. B. "Jansen" von "Jan"). Ebenso sind geschlechtsspezifische Namensformen erlaubt, beispielsweise die Anfügung von "-a" für Frauen in der sorbischen Volksgruppe. Also: Sukow und Sukowa.

Das neue Namensrecht erleichtert die Anpassung des Nachnamens an das geänderte Geschlecht, insbesondere in Verbindung mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Wer eine Geschlechtsänderung erklärt, kann auch seinen Nachnamen entsprechend anpassen. Zum Beispiel wäre ein "Herr Sacharowa" ungünstig, hier ist eine Anpassung zu "Sacharow" möglich. Aber - auch das ist die Erfahrung in der Praxis - die Standesbeamten beobachteten keine Riesenwelle, erklärt Volker Hilpert. Die Fallzahlen können mit der Aufregung gerade in den sozialen Medien überhaupt nicht mithalten. Und einen Volkssport mit jährlichen Geschlechtsänderungen befürchtet er auch nicht. An einer Geschlechtsänderung hängt nämlich sehr viel dran, z.B. neue Dokumente und die sind auch nicht kostenlos.