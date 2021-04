Zu DDR-Zeiten wurden Reißverschlüsse vom VEB Kombinat Solidor Heiligenstadt hergestellt – erkennbar am Kürzel "SO" auf dem Anhänger. Bildrechte: MDR/Thomas Schwarz

Die ersten Reißverschlüsse datieren zurück bis ins Jahr 1851. Elias Howe aus den USA ließ sich eine Schließvorrichtung patentieren, die aus zwei wulstförmigen Verstärkungen bestand, welche an zwei Stoffkanten angenäht wurden. An diesen Verstärkungen befanden sich kleine Metallklammern, die entlang der Wulstrichtung verschiebbar waren.



Im Jahr 1890 erfand Max Wolff in Moskau den Spiral-Reißverschluss. Der fand seine Verbreitung jedoch erst in den 1950er-Jahren. Denn dann wurden die Metallspiralen durch Nylonfäden ersetzt.



1893 meldete der US-Amerikaner Whitcomb Judson ein Patent auf einen Klemmöffner für Schuhe an. Es handelte sich um einen Hakenverschluss, der zum Öffnen von Stiefeln gedacht war. Er gründete die "Universal Fastener Company", um die Hakenverschlüsse herzustellen. Die Firma wurde unter dem Namen "Talon" in den 1960ern zum Weltmarktführer für Reißverschlüsse.



Untrennbar mit dem Reißverschluss verbunden ist der Name Gideon Sundbäck. Der schwedisch-amerikanische Ingenieur stieß 1906 zu dem von Whitcomb Judson gegründeten Unternehmen. Er entwickelte den Hakenverschluss so weiter, dass er auch für Textilien und andere Anwendungsbereiche geeignet war. 1909 meldete er in Deutschland ein Patent an für den "VERSCHLUSS FUER KLEIDUNGSSTUECKE JEDER ART UND FUER GEBRAUCHSGEGENSTAENDE, BESTEHEND AUS AN DEN VERSCHLUSSKANTEN DES KLEIDUNGSSTUECKES O. DGL. KETTENARTIG ANGEORDNETEN OESEN UND HAKENGLIEDERN". 1914 meldete er das Patent hierfür auch in den USA an.



1923 erwarb der Schweizer Industrielle Martin Othmar Winterhalter das Reißverschlusspatent für Europa von Sundbäck. Auch er entwickelte den Verschluss weiter und führte die noch heute üblichen Rippen und Rillen ein. Sein Modell nannte er "RiRi", ebenso wie das dazugehörige Unternehmen. Das siedelte sich zunächst in Halle an der Saale an, dann in Wuppertal und schließlich in der Schweiz. "RiRi" stellte die weltweit ersten serienmäßig gefertigten Reißverschlüsse her.



Ihren ersten großen "Mode-Auftritt" hatten die Reißverschlüsse ab 1917 in wetterfester Lotsenbekleidung bei der US Navy. Ab 1930 begannen sie ihren Siegeszug auch in der Alltagskleidung. So gab es in den 1930ern eine Verkaufskampagne in den USA für Kindersachen. Sie bewarb die Möglichkeit, dass sich auch die Kleinsten dank des Reißverschlusses selbständig anziehen konnten.



Der der US-amerikanische Begriff "Zipper" wurde um 1923 auch von der "B. F. Goodrich Company" geprägt. Der damalige Reifen- und Gummiproduzent stellte neuartige Galoschen, also Überschuhe aus Gummi her – und nannte sie "Zipper". Für diese Schuhe nutzte die Firma die Reißverschlüsse von Gideon Sundbäck.



Zu DDR-Zeiten wurden Reißverschlüsse vom VEB Kombinat Solidor Heiligenstadt hergestellt – erkennbar am Kürzel "SO" auf dem Anhänger. Nach der Wiedervereinigung wurde der Betrieb privatisiert und aufgespalten. Eine Nachfolgefirma, die "Heiligenstädter Reißverschluß GmbH & Co. KG" produziert die Kurzwaren bis heute im thüringischen Eichsfeld.



Die weltweit größten Reißverschlusshersteller sind derzeit die japanische YKK-Gruppe sowie das Unternehmen SBS aus China.