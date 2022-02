In Zeiten der Pandemie ist das Leben von Jugendlichen besonders schwer . Eigentlich wollen sich die Kinder von den Eltern abgrenzen und ihre eigenen Regeln entwickeln. Doch auf Grund der Coronaeinschränkungen müssen sie ständig mit ihren Eltern zusammen sein, obwohl sie sich eigentlich mit Freunden treffen wollen. Der Mangel an sozialen Kontakten macht es für Kinder, aber auch für Eltern und Lehrer schwierig. Die Tage veröden und das wiederum gibt den Kindern das Gefühl, einsam zu sein .

Eltern, die es in dieser Zeit sowieso schon schwer haben, müssen nun noch ihre Kinder dazu anhalten, die Coronaregeln einzuhalten. Hier macht sich ein zusätzliches Konfliktfeld auf. Viele Familien sind damit schlichtweg überfordert, viele Situationen eskalieren nun noch schneller. Hier kann Eltern nur geraten werden, verständnisvoll und möglichst gelassen zu bleiben. So können sie ihren Kindern helfen, möglichst gut durch diese Zeit zu kommen.

Stures Auswendiglernen ist gerade in der Pubertät, in der das Gehirn neue Impulse braucht, oftmals nicht mehr ausreichend. Hier braucht es andere Lernmethoden. So könnten Jugendliche zum Beispiel zu Geschichts- und Geographiefragen ein Kreuzworträtsel entwickeln und die ganze Familie einbeziehen. Aber auch Spickzettel schreiben ist eine effektive Lernmethode. Fakten können kurz und bündig zusammengefasst werden und prägen sich besser ein. In Klassenarbeiten sollten die Spickzettel dann allerdings nicht mehr verwendet werden.

Es kommt darauf an, Erfolgserlebnisse für Kinder in der Pubertät zu schaffen – insbesondere wenn es in der Schule nicht so gut läuft und die Kinder immer lustloser werden. Erfolgserlebnisse zu sammeln und Anerkennung zu erhalten ist besonders wichtig. So können die Eltern das Selbstwertgefühl der Kinder, das durch schlechte Noten und Probleme in der Schule leidet, verbessern.