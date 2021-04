Richtig putzen und Zeit sparen Tipps für den Frühjahrsputz

Tipp 1: Die richtige Putzreihenfolge

Bevor man mit dem Putzen beginnt hilft ein Plan, um schnell und effektiv ans Ziel zu kommen. Dabei kommt es auch auf die richtige Reihenfolge an. Deshalb arbeiten Sie beim Putzen generell immer folgende Punkte nacheinander ab:

Lüften Aufräumen Saugen Staub wischen Boden feucht wischen

Tipp 2: Staub vermeiden

Auch die Fenster kommen beim Frühjahrsputz dran. Bildrechte: imago/blickwinkel Mann kann dem Staub nicht entgehen, aber man kann ihn minimieren. Am einfachsten geht das, wenn alle Staubfänger in geschlossene Schränke verbannt, statt sie auf offenen Regalen aufzubewahren. Je weniger Gegenstände herumstehen, desto weniger Staub muss gewischt werden. Lieber abwaschbares Kinderspielzeug als Stofftiere kaufen. Schwere Vorhänge, Zierkissen, Figuren und Trockenblumen ziehen Staub an, genauso langflorige Teppiche oder Tierfelle. Besser auf kurzflorige Teppiche umsteigen.

Damit erst gar nicht so viel Staub, Schmutz und Sand in die Wohnung gelangen, lohnt sich die Anschaffung von Fußmatten für den Hausflur. Am besten vor und hinter der Haustür. Wer die Wohnung zusätzlich ohne Straßenschuhe, sondern auf Socken betritt, lässt so schon mal eine Menge Dreck draußen.

Tipp 3: Fugen reinigen