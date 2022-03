Wer Fettspuren in der Wohnung beseitigen möchte, rührt sich eine besondere, aber einfache Mischung an, rät Irmtraud Dehning: "Also ich nehme einen Teelöffel Soda und etwas Wasser dazu. Und dann habe ich meine Reinigungslauge. Damit kriege ich alles, was mit Fett zu tun hat, sauber. Auch auf den Küchenschränken, in den letzten Ecken am Herd. Das wird alles sauber, weil Soda Fett bindet."