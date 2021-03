In englischen Rezepten wird oft "baking soda" angegeben - was im deutschen durch "Natron" zu ersetzen ist. Es hilft Gebäck, schön fluffig aufzugehen, braucht dafür aber eine säuerliche Zutat im Teig, zum Beispiel Buttermilch oder Zitronensaft.

Soda, auch Waschsoda genannt, verstärkt die Waschkraft mehr als Natron. Daher bekomt man mit Soda im Haushalt so gut wie alles wieder strahlend sauber. Man bekommt es einfach in Pulverform im Supermarkt oder der Drogerie. Geben Sie 1 EL Soda in die Toilette und lassen Sie es einwirken. Danach spülen und das Klo ist ohne Chemie blitzblank. In Verbindung mit Essig löst es Urinstein.