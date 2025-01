Bildrechte: Colourbox

Rauchmelderpflicht Schlafzimmer, Kinderzimmer, Flure: Wo Rauchmelder unverzichtbar sind

Hauptinhalt

16. Januar 2025, 08:34 Uhr

In Thüringen sind Rauchmelder in Mietwohnungen und Einfamilienhäusern vorgeschrieben - aber wer ist dafür verantwortlich? Wo Sie Rauchmelder am besten platzieren und warten, damit sie Leben retten können, erklärt Michael Schwabe. Er ist Fachbeirat im Thüringer Feuerwehrverband.