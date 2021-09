Neben dem guten Nachbarn gibt es inzwischen auch Technik, die es so aussehen lässt, als wäre jemand Zuhause. So auch das etwa 20 Euro teure Fake TV. Das Gerät ähnelt einer Lampe und wird laut Hersteller in Fensternähe gegen eine Wand gerichtet. In der Dämmerung soll es sich einschalten und für mehrere Stunden die Lichteffekte eines Fernsehers simulieren.



Noch etwas besser sind aus Sicht unseres Experten Lothar Schirmer Steckdosenleisten mit Internetverbindung. So können Mieter oder Hausbesitzer von unterwegs etwa übers Smartphone das Licht zufällig an- und ausschalten. Die Steckdosenleisten sind aber mit rund 40 Euro nicht ganz billig.