Wie bekommt man den Grill-Rost sauber?

"Meine Lieblingsmethode: Nach dem Grillen den Rost einfach auf den Rasen legen und über Nacht dort liegen lassen. Am Morgen dann abputzen, mit einer alten Zeitung oder einem Lappen. Erledigt", gibt die Hauswirtschaftsmeisterin den einfachsten Tipp zum Besten.



Gibt es keine Wiese in der Nähe, wird der Rost einfach mit Wasser besprüht und nach dem Abkühlen über Nacht in eine Mülltüte gelegt. Am nächsten Morgen lassen sich die aufgeweichten Speisereste leicht mit einem Topfkratzer oder einer Zeitung abwischen.



Das neue Grillgut einfach auf den verkrusteten Grill zu legen, weil ja ohnehin alles weggebrannt wird, ist keine gesunde Idee. Denn beim Verkohlen entstehen krebserregende Stoffe, die wahrscheinlich niemand freiwillig verspeisen will.

Auch eine Variante: Nehmen Sie einfach eine alte Zeitung und wickeln Sie den Grillrost damit ein. Im Anschluss den Grillrost mit der Zeitung nass machen - nutzen Sie dafür ein Gefäß oder eine Sprühflasche. Über Nacht - am besten im Gras - liegen lassen und siehe da - der meiste Dreck bleibt einfach am Zeitungspapier kleben! Bildrechte: MDR/Oliver Gussor