Drei Flüsse, acht Kanäle und etwa 80 Seen – von ganz klein bis ausgesprochen stattlich – Berlin hat in Sachen Wasser einiges zu bieten. Der Große Wannsee ist zwar nicht der größte See, aber ganz sicher einer der bekanntesten. Als viertgrößter Berliner See am südwestlichsten Zipfel der Millionen-Metropole gelegen bietet er alles, was man sich wünschen kann: Herrliche Natur, prächtige alte Villen, geschichtsträchtige Orte und vor allem die Möglichkeit, Wassersport in jeglicher Form zu betreiben.