Aktiv durch den Sommer Die schönsten Radwege Deutschlands

Die Fahrradbranche in Deutschland boomt – und das nicht ohne Grund. Auf kaum eine andere Art und Weise lässt sich die Republik in all ihrer Vielfalt so gut erkunden. Wir stellen Ihnen schöne Radwege in den verschiedensten Teilen des Landes vor, die sich etappenweise bewältigen lassen –ganz egal, welches Fitness-Level oder Fahrrad Sie haben. Beginnend mit dem Saaleradweg, der vom bayrischen Fichtelgebirge bis an den Rand der Magdeburger Börde führt, zeigen wir Ihnen atemberaubende Strecken zwischen Ostsee und Bodensee, Thüringer Meer und Vulkaneifel. Gute Fahrt!

An der Saale hellem Strande – da lohnt es, sich ein paar Tage in den Sattel zu schwingen. Der 403 Kilometer lange Saaleradweg bietet romantische Burgen, Natur und Wein und ist einer der reizvollsten und abwechslungsreichsten Flussradwege in Deutschland. Der idyllische Lauf der Saale erstreckt sich von der Saalequelle im bayrischen Fichtelgebirge bis in die Elbniederungen am Rande der Magdeburger Börde. Der Radweg führt durch eine vielfältige Landschaft, reich an Kulturdenkmalen, verträumten Dörfchen und historischen Großstädten wie Jena und Halle. Wo sonst thronen so viele Schlösser, Burgen und Ruinen wie auf den Hängen und Hügeln entlang der Saale? Und durstige Kehlen kommen ganz sicher in den herrlichen Weinbaugebieten der Saale-Unstrut-Region auf ihre Kosten.