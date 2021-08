Corona Der Stresstest für Paare

Eine gute Kommunikation braucht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wertschätzung und Kritik. Und zwar 5:1. Das bedeutet, einer Kritik sollten fünf wertschätzende und zugewandte Bemerkungen gegenüber stehen. Und wir sollten darüber nachdenken: was meinen wir eigentlich GENAU damit, wenn wir sagen: Ich liebe Dich. Denn diese drei Worte sind eigentlich zu unkonkret.

Stellen Sie sich vor: Zwei am Meer bei untergehenden Sonne und vielleicht einer Flasche Wein. Sie flüstern sich die magischen Worte zärtlich zu. Er sagt "ich liebe Dich" und meint damit: "Wie schön, dass Du mir meine Angst vor dem Alleinsein nimmst und sogar das Haus mit abzahlst!". Sie antwortet mit einem gehauchten "ich Dich auch!" und meint: "Du hast immer noch so einen süßen Hintern und ich weiß, wo dieser Abend nachher noch hinführt!". "Ich liebe dich" klingt schön, kann aber für jeden etwas anderes bedeuten. Konkrete Komplimente sind daher besser.

Corona hat unsere Zeitfenster weit geöffnet und uns Ablenkungen genommen. Hier entsteht der Raum für wirklich aufrichtige Gespräche. Wer das nutzen konnte, ist nach der Krise wahrscheinlich stärker verbunden als vor der Krise. Ist das nicht so ganz gelungen, dann sollten wir nicht bis zum nächsten Lockdown warten, um WIRKLICH miteinander ins Gespräch zu kommen.

Im Stress geraten wir in einen Wahrnehmungstunnel und neigen zur Verzerrung und Fehleinschätzung dessen, was wir hören und sehen. Wir hören dann, was der Andere gar nicht sagt.