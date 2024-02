Und wie sinnvoll auch hier ein Pfand wäre, zeigt die Quote von PET-Flaschen und Dosen, die wir je gegen 25 Cent in die Automaten werfen. Hier liegt die Recyclingquote bei 98,5 Prozent, sagt Thomas Fischer. Und das sei eine saubere Sache.

Das ist sortenreines Material, das liegt nicht wie der Getränkekarton im Gelben Sack zusammen mit dreckigen Joghurtbechern, Gummistiefeln und Zigarettenasche. Thomas Fischer

Übrigens: Unsere Automaten in den Supermärkten könnten die Kartons bereits verarbeiten, es fehlt also am politischen Willen. Das gilt auch für eine eindeutige Kennzeichenpflicht per Symbol, was gehört genau wohin?

Warum sollten wir möglichst viel "auseinanderbauen"?

Unsere eingesammelten recycelbaren Abfälle landen in riesigen Sortieranlagen, die in der Lage sind, Materialien zu erkennen und per Luftdruck ins entsprechende Töpfchen zu befördern. Das wird natürlich schwierig, wenn am extradünnen Joghurtbecher aus Kunststoff noch der Aludeckel hängt und auch die stabilisierende Papphülle. In dem Zustand führt der Weg am Ende in die Müllverbrennung. Bildrechte: imago/sepp spiegl

Deshalb sollten wir uns den kurzen Moment geben und den Joghurtbecher in seine drei Bestandteile zerlegen. Die Pappe gehört in die Blaue Tonne, Deckel und Kunststoffbecher getrennt in die Gelbe. Und der Getränkekarton kommt mit oder ohne Deckel in die Gelbe Tonne und wird von den Sortieranlagen auch als Getränkekarton erkannt und der richtigen Fraktion zugeordnet, in der Blauen Tonne hat er hingegen nichts verloren.

Was passiert mit dem angehängten Deckel?

Bleibt der Deckel am Behälter, sei es an Flasche oder Karton, geht alles seinen aufwändigen Weg. Das sind verschiedene Verfahren mit viel Wasser und am Ende werden die "geschnetzelten" Bestandteile getrennt. Das passiert auch mit Hilfe der Gravitation.

Das klappt übrigens auch bei den PET-Flaschen, die Flaschendeckel aus PE (Polyethylen), schwimmen oben auf der Wasseroberfläche, da diese leichter sind als Wasser. PET ist hingegen schwerer und sinkt auf den Grund des Beckens. Auch hier nimmt der angeheftete Deckel quasi einen Umweg, den es nicht bräuchte, wenn man Deckel und Einwegflasche trennen würde. Bildrechte: MDR/Dörthe Gromes