Mit dem Nachwuchs in den eigenen vier Wänden zu sitzen, kann verdammt anstrengend sein. Wir haben ein paar Tipps und Anregungen jenseits von Fernseher, Spielkonsole & Co. zusammengestellt, wie Sie die Zeit mit Ihren Kindern und Enkeln erfüllt verbringen können.

Herbstzeit ist Bastelzeit und der Advent steht sowieso vor der Tür. Anregungen gibt es noch und nöcher - sei es im Internet, in Zeitschriften oder Büchern. Oft genug liegen auch irgendwo verstaubt noch Bastelsets rum, die die Kinder irgendwann geschenkt bekommen haben und die nie fertig gestellt oder gar ausgepackt worden sind. Die kann man jetzt gut hervorholen und endlich zu Ehren kommen lassen.

Für Eltern besteht die größte Herausforderung meist darin, altersgerechte Bastelideen zu finden, an denen die Kinder Spaß haben und die sie - mit einer gewissen Unterstützung - selbst bewältigen können. Schließlich will man am Ende nicht allein komplizierte Formen ausschneiden, während der Nachwuchs längst wieder mit Plastikbausteinen spielt.