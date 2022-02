Service | 07.02.2022 So haben Trickbetrüger keine Chance

Dass sich die Polizei per Telefon bei einem meldet oder sie sogar persönlich vor der Tür steht, ist zunächst ja nichts Ungewöhnliches. Doch immer öfter sind Betrüger in den letzten Wochen unterwegs. Sie geben sich als Polizisten aus, um an das Hab und Gut ihrer Opfer zu kommen. Doch wie genau gehen die Betrüger vor und was kann man dagegen tun? Das klären wir bei MDR THÜRINGEN - Das Radio in der Servicestunde am Montag ab 11 Uhr mit Dirk Sauter von der Thüringer Polizei.