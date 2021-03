Radreisen So gelingt der Urlaub mit dem Fahrrad

Egal ob Tagesausflug, Wochenendtrip oder mehrwöchige Tour: Radreisen in Deutschland werden immer beliebter. Nirgends in Europa kann man so ausgedehnte Fahrradtouren unternehmen wie in Deutschland. Reiseexpertin Gesine Jüttner gibt Tipps, damit der Urlaub auf dem Sattel ein erholsames Erlebnis wird.