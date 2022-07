Um diese Effizienz der Wärmepumpen beizubehalten, sollte das Gebäude isoliert sein, so Reinhard Loch. Wenn sich das betreffende Haus also nicht in einem sehr schlechten energetischen Zustand befindet, sollte der Einsatz der Wärmepumpentechnik durchaus möglich sein - also auch in Altbauten. Loch sagt, während im Neubau eine Wärmepumpe auf jeden Fall die Option Nummer eins sei, wären im Altbau zunächst die Rahmenbedingungen zu prüfen. In der Regel könnten Wärmepumpen auch dann genutzt werden, wenn bereits Heizkörper in der Immobilie vorhanden sind.