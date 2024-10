Bildrechte: Colourbox.de

Servicestunde | 09.10.2024 Wandern mit Hund - Darauf sollten Sie achten

08. Oktober 2024, 13:17 Uhr

Wer einen Hund hat, nimmt diesen mit auf Tour. Doch so mancher Mensch überfordert damit seinen besten Freund. Muss für längere Touren trainiert werden? Welche Ruhepausen sollte man seinem Hund gönnen? Und welche Ausrüstung braucht man? Das besprechen wir am Mittwoch in der Servicestunde.