Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, nur noch in der Kernfamilie zu feiern. Wir richten es so ein, dass es möglichst für Kinder stressfrei ist. Das ist eine Variante. Oft hört man auch, dass es gut ist, am dritten Advent mit einem Teil der Familie zu feiern, damit hat man die Fahrerei an den Weihnachtstagen nicht mehr.