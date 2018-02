Abgebaut werden vor allem die säureverursachenden tierischen Eiweiße, Fette und konzentrierte Kohlehydrate, die sich beispielsweise in Geweben, Bindehäuten und Gelenken ablagern und dort zur so genannten "Verschlackung" führen. Bedeutungsvoll ist die Reinigung des Darms. Dadurch werden vermutlich große Immunreserven freigesetzt, da sich im Darmtrakt etwa 75 Prozent des Lymphsystems befinden. Ein positiver Nebeneffekt ist die Gewichtsreduzierung. Er sollte aber nicht zum Anlass und damit zur Hauptsache der Fastenkur gemacht werden. Aus den ursprünglich religiösen Wurzeln des Fastens ist mittlerweile eine breite Bewegung geworden. Viele Menschen fasten heute im Urlaub, im Alltag oder in Kliniken. In jedem Fall sollte die Fastenzeit von Bewegung, Entspannung und geistiger Revitalisierung begleitet werden.