Satzungen der Landkreise müssen Fixkosten der Entsorgung fair verteilen

Die Müllsatzung eines Landkreises oder einer Stadt muss aber eben auch diese Lebenswirklichkeiten mitdenken. Dazu gehört auch, die 70 prozentigen Fixkosten des Kreislaufsystems fair zu verteilen, sagt Prof. Gellenbeck.

Die Graue Tonne mag die Basis sein für die Berechnung der Müllgebühr, da stecken aber in Wirklichkeit die Kosten des Gesamtsystems drin, quer durch alle Tonnenfarben, Fuhrparks, Wertstoffhöfe und Verbrennungsanlagen. Ob letztere richtig dimensioniert wurden oder es nicht besser gewesen wäre, wenn sich beim Bau einst (noch) mehr Landkreise zusammengetan hätten, das ist eine ganz andere Frage. Überfüllte Müllcontainer sind gerade in Großstädten keine Seltenheit. Auf dem Land dagegen schon. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/photothek

Niemand. Mal abgesehen davon, dass Müllvermeidung eng verwandt ist mit Verpackungsvermeidung und Mehrwegsystemen. Gelbe und auch Blaue Tonne sind wichtig, unsere endlichen Ressourcen und die Umwelt zu schonen, einschließlich der Meere.

Aber es ist nicht so, dass jeder Joghurtbecher zur Gewinnmaximierung beiträgt. Die Gelbe Tonne des Dualen Systems ist nur dann finanziert, wenn wir nur Verpackungen einwerfen. Ohne die Umlagen aus dem Dualen System, die wir an der Supermarktkasse bezahlen, würde das Recycling gar nicht funktionierten. Und mit jedem Einwurf eines Gegenstandes, das quasi den Grünen Punkt nicht trägt, steigt das Defizit im System.

Wertstofftonne: Sinnvoll, politisch aber oft nicht durchsetzbar

Aus Umwelt- und Ressourcengründen wäre es natürlich der beste Weg, auch die Bratpfanne und das defekte Plastespielzeug dort einzuwerfen, allerdings müssen sich dafür die Vertreter des Dualen Systems und der jeweiligen Landkreise über die Finanzierung einigen.

Nur so kann aus der Gelben (Verpackungs-)Tonne, die sogenannte Wertstofftonne werden, die es nach Einschätzung von Prof. Gellenbeck erst in ca. 25 Prozent der Kommunen und Kreise gibt. Denn sie ist politisch oft nicht durchsetzbar. Auch, weil letztlich die Einsicht der Verbraucher fehlt, dafür noch mehr zu zahlen.

Verbrennen oft billiger für die Kommunen

Das Verbrennen ist billiger, die als "thermische Verwertung" elegant umschrieben wird und immerhin noch zur Energiegewinnung beiträgt. Aber sie vernichtet eben leider Ressourcen und Wertstoffe.

Wenn wir stoffgleiche Nichtverpackungen, wie wir sie nennen, in dem System mit erfassen würden, dann wäre der Erlös nicht so groß, um die zusätzlichen Sammelkosten auszugleichen. Prof. Klaus Gellenbeck Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management an der Fachhochschule Münster

Auch ist in den Müllgebühren in der Regel auch die Entsorgung von Sperrmüll einberechnet, der kostenlos abgeholt oder auf dem Wertstoffhof abgegeben werden kann. Auch diese Annahmestellen lassen sich nicht betreiben, indem man Elektroschrott, Metalle & Co. verkauft, dafür ist die Aufarbeitung zu aufwändig. Das Verbrennen des Mülls in Verbrennungsanlagen, wie hier in Zella-Mehlis, ist für die Kommunen oft billiger. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Verbraucher trennen nicht richtig

Streng genommen ist der Durchschnittsverbraucher noch nicht einmal in der Lage, einen Joghurtbecher fachgerecht zu entsorgen. Was bitte soll die Sortieranlage machen, die sensorgesteuert erkennen kann, was da auf dem Förderband liegt und mit Druckluft gerne den Kunststoffbecher in den einen Behälter schicken würde und den Aludeckel in den anderen?

Bessere Trennung würde Recycling erleichtern

Nun könnten wir die Grundsatzdiskussion mit der Verpackungs- und Lebensmittelindustrie führen, warum es so schwierig ist, Gefäß und Deckel aus dem gleichen Material herzustellen oder einfach mal als ersten Schritt den Deckel komplett abziehen, statt ihn mit dem Löffel gedankenlos in den Becher zu pressen. Schwieriger wird es mit komplexeren Produkten.

Wer das mit der Wiederverwertung ernst nimmt, der sollte das ausrangierte Spielzeugauto auch nicht im Stück in die Tonne werfen. Mindestens die Reifen dürften aus einem anderen Material sein als das Gehäuse und die Achsen sind sogar aus Metall. Wer bitte soll das demontieren, wenn nicht der verantwortungsbewusste und sparsame Verbraucher selbst?

"Das ist Quatsch!", mit diesem kurzen Statement wischt Prof. Gellenbeck diese oft geäußerten Ansichten vom Tisch. Allerdings räumt er ein, dass es diese Fälle gibt und deutsche Verpackungs­abfälle plötzlich in Malaysia auftauchen oder anderswo. Aber das ist kriminell, nicht die Regel und schon gar nicht die Grundidee.

Versuche den Sortieranlagen die Mülltrennung zu überlassen erfolglos

Gleichwohl hat es schon wissenschaftlich begleitete Versuche gegeben, alles auf einen Haufen zu werfen, das Graue und das Gelbe System aufzulösen und alles den Sortieranlagen zu überlassen. Nur war das Ergebnis leider ernüchternd.

Die Frage war, ist dieses Material stofflich verwertbar und gibt es eine Abnahmegarantie der Kunststoffindustrie? Und beides war nicht der Fall. Prof. Klaus Gellenbeck Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management an der Fachhochschule Münster

Recyceltes Plastik eignet sich nicht für alle Verpackungen

Dass die Industrie kein Interesse hat an verschmutzen Mischprodukten, das ist nachvollziehbar und sollte auch uns als Konsument interessieren. Denn wir stehen doch total darauf, Produkte aus recyceltem Material zu kaufen. Für das gute Gewissen.

Und da wäre es doch schön, wenn in so einer hippen öko-recycelten Duschgel-Flasche nicht alles drin ist, was wir so übers Jahr gesehen in die Gelbe Tonne werfen. Herzliche Grüße von der Klobürste.