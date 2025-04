Wer kurzfristig auf das Geld angewiesen ist, sollte es nicht in Aktien, also in Anteile von Unternehmen, investieren. Langfristiges Investieren habe sich bewährt, so Nauhauser. Die Börse erlebt Crashs, aber auch Höchststände. In den letzten 120 Jahren lag die reale Rendite bei etwa 5,1 Prozent jährlich. Diese Renditen erzielt man am besten durch eine "Kaufen und Liegenlassen"-Strategie, ohne hektisch auf Kursschwankungen zu reagieren. Für Anlagen mit einem Horizont von mehr als fünf Jahren sind Aktien eine Überlegung wert.