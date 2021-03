Und was noch schöner ist. Sie hätten in der Vergangenheit im Schnitt über 7 Prozent Rendite gemacht. Bei einem besonders glücklichen Ablauf, sie kaufen besonders preiswert und verkaufen auf Börsenhöchstständen, wären sogar mehr als zehn Prozent drin gewesen.

Wenn Sie 5.000 Euro heute für 15 Jahre anlegen und am Ende für ein gutes Festgeld oder einen unglücklichen Verlauf an der Börse 1 Prozent Rendite im Jahr bekommen haben, werden daraus nach 15 Jahren 5.800 Euro. Mit 7 Prozent Rendite, dem in der Vergangenheit durchschnittlichen Börsenverlauf, würden es 13.800 Euro und bei Glück an der Börse und 11 Prozent knapp 24.000 Euro.