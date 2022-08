Steigende Gaspreise Lohnen sich alternative Heizungssysteme?

Doch auch bei einer größeren Anzahl reicht die gesammelte Wärme für einen großen Energieverbrauch nicht aus. So dienen einfache Solarthermie-Anlagen nur zur Trinkwassererwärmung.

Die Luftwärmepumpe ist eine gute Heizungsalternative für Neubauten und gut gedämmte Gebäude, da sie die thermische Energie der Umgebungsluft nutzt und diese in Heizwärme umwandelt. Die Verbraucherzentrale empfiehlt deswegen besonders Gebäude , die bereits eine Fußbodenheizung oder eine Wandheizung besitzen. Damit ist es möglich, auch bei geringen Heizwasser-Temperaturen das Haus gut zu wärmen. Ein weiterer Vorteil ist ihre relativ schnelle Installation.

Eine Luftwärmepumpe sollte jedoch gut an die häuslichen Gegebenheiten angepasst sein, sonst verbraucht sie zu viel Strom. Damit wäre sie lediglich eine weitere Stromheizung und gebe gerade in den Wintermonaten keine finanzielle Entlastung, so Jappe. Je nach Modell belaufen sich die Kosten für eine Luftwärmepumpe auf 10.000 bis 16.000 Euro.