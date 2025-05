Achtung: Börsenwert wird pro Unze und nicht pro Gramm angegeben Der Börsenkurs richtet sich nach dem aktuellen Preis einer Unze Gold, das sind 31,1 Gramm. Wer also den Wert für ein Gramm ermitteln will, muss den Börsenpreis durch 31,1 teilen. Wer nicht in Dollar verkaufen will, muss dann noch in die gewünschte Währung umrechnen.