Koreen Vetter: Auf dem zweiten Bildungsweg durch meine Kinder. Ein Kind ist leider recht krank zur Welt gekommen. Es hatte Säuglingsasthma und musste längere Zeit Kortison einnehmen. Ich habe immer gedacht: Es muss doch irgendeinen Pflanzenstoff aus der Natur geben, mit dem ich ihm helfen kann. Und so habe ich mich in Dortmund über drei Jahre zu Phytotherapeutin ausbilden lassen.

Koreen Vetter: Man kann das in mehreren Sequenzen buchen. In der Regel sollte man sich drei Jahre Zeit geben dafür. Man kann die Ausbildung mittlerweile auch an verschiedenen Heilpraktikerschulen hier in Ostdeutschland machen. Ich habe die Ausbildung 2014 gemacht, da ging das noch nicht. Aber mittlerweile geht das in Mitteldeutschland auch in Dresden, Leipzig oder Chemnitz, wo man sich als Phytotherapeutin qualifizieren lassen kann.