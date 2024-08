"Zusätzlich zu den Programmkosten fallen aber noch Kosten für das Visum, monatliches Taschengeld sowie Kosten für die Schule für Unterrichtsmaterialien oder die Schuluniform und für Ausflüge an", antwortet der Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch (AJA) auf MDR-Anfrage. Des Weiteren können auch noch Fahrtkosten, zum Beispiel zu den Seminaren oder zum Flughafen, anfallen, erläutern die Organisationen Deutsches Youth For Understanding Komitee e.V. (YFU) und Experiment e.V.

Es gibt verschiedene Förderungsmöglichkeiten, um möglichst vielen Schülern einen Auslandsaufenthalt zu ermöglichen. Dazu gehören Stipendien, die von verschiedenen Stellen – wie zum Beispiel den Austauschorganisationen – vergeben werden. Ein Jahr in den USA kann auch vom Deutschen Bundestag mit dem Parlamentarischen Patenschafts-Programm (PPP) in Form eines Vollstipendiums gefördert werden.

Neben Stipendien stellt auch das Auslands-Schüler-BAföG eine Möglichkeit dar, das Schuljahr an der Highschool zu finanzieren. Es muss nicht zurückgezahlt werden. AJA weist zudem darauf hin, dass das Auslands-Schüler-BAföG mit Stipendien kombiniert werden kann, was den Eigenanteil an Kosten deutlich senkt. "Für Schülerinnen und Schüler, die kein Gymnasium besuchen, bietet die Kreuzberger Kinderstiftung ein Stipendium an", heißt es weiter.