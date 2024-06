Im Mai 2024 wurde das Solarpaket 1 verabschiedet, womit die Regelungen für Verbraucher noch einmal gelockert wurden, um privat ein Balkonkraftwerk zur Stromgewinnung zu nutzen. Die Anlagen können nun auch mit alten Stromzählern (Ferraris-Zähler) in Betrieb genommen werden, wenn sie noch keine Rückwärtslaufsperre besitzen. Hier werden Netz- und Messstellenbetreiber in die Pflicht genommen, diese in absehbarer Zeit zu tauschen. Dabei muss der Verbraucher nicht aktiv werden.