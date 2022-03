Was wird jetzt aus dem Geld? Was können Betroffene tun? Genau diese Frage nach der Sicherheit von Tages- und Festgeldern bei europäischen Töchtern russischer Banken wird sich in Zukunft wohl noch häufiger stellen. Denn nicht nur die Sberbank (Sitz in Wien) ist betroffen. Auch die VTB Austria AG mit Sitz in Wien, die FIBR (Amsterdam Trade) oder die East West Direkt sind Töchter russischer Banken, bei denen deutsche Anlegerinnen und Anleger Konten besitzen.