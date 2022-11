Experten schlagen Alarm. Gerade für junge Familien würde der Erwerb einer eigenen Immobilie immer schwerer. Vor allem in Ballungszentren mit hohen Immobilienpreisen dürfte er sogar fast unmöglich werden, selbst für gut- und doppeltverdienende Akademikerhaushalte sei die Realisierung des Eigenheimtraumes nicht mehr selbstverständlich, so Prof. Thomas Mayer, Leiter des Flossbach von Storch Research Institute in Frankfurt am Main: "Es ist verdammt schwer, auch insbesondere für jüngere Leute, die ein gutes Einkommen haben und für Familien, die gut verdienen, in diesem Umfeld jetzt ein Eigenheim zu erwerben. Schon eine Eigentumswohnung ist verdammt schwer. Sie müssen erst mal die Hürde überwinden, genügend Eigenkapital zu haben. Jemand Mitte 30, der eine Familie hat, wie soll der mal 200.000 Euro kurz auf die Seite bringen in seinem Job? Auch wenn der Job gut läuft. Das ist ein Intergenerationsproblem, dass sich da gerade abspielt."