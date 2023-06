VBP-Sprecher Lichtenthäler sieht insbesondere beim Eigenkapital eine große Hürde für junge Bauherren, die nicht aus vermögenden Familien kommen und von den Eltern einen Zuschuss bekommen: "Nach langen Jahren, in denen ein Ansparen von Eigenkapital durch eine Nullzinspolitik kaum möglich war, und in Zeiten, in denen die Banken immer mehr Eigenkapital als Sicherheit verlangen und die Bundesländer munter weiter die Grunderwerbssteuern hochsetzen, verstärkt das die Vermögensungleichheit, die in Deutschland im europäischen Vergleich sowieso schon ganz besonders hoch ist. Wenn die Förderbedingungen dann noch ein ganz besonders hohes energetisches Niveau vorsehen, das weit über das bereits sehr ambitionierte und sinnvolle gesetzliche Maß hinausgeht, kann man sich selbst ausrechnen, wie viele Familien hier ein Haus werden bauen können."

Die Politik müsse sich fragen, ob sie weiterhin konsequent die Wohnwünsche der Einwohner ignorieren will. Nach neuesten Studien streben immerhin 90 Prozent Wohneigentum an. "In der Realität schaffen das aber nicht einmal 50 Prozent. Das ist die traurig niedrige Wohneigentumsquote hierzulande, mit der Deutschland ganz unten in Europa liegt", so Lichtenthäler.