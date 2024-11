Scheinbar unverfängliche Jobangebote als App-Tester tauchen immer wieder in Zeitungen, Jobbörsen und in Social-Media-Kanälen auf. Versprochen werden hohe Provisionen bei sehr flexibler Zeiteinteilung. Doch in den meisten Fällen kann man davon ausgehen, dass Kriminelle nur eins wollen: die Identität der "App-Tester", um dann in ihrem Namen illegale Geschäfte abwickeln zu können. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Masche.