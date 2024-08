Der Händler hat das Geld bekommen, aber die Aufladung der an der Kasse erworbenen Gutscheinkarte schlägt durch die Manipulation fehl. Das Geld ist damit futsch. Muss der Händler den auf den falschen Barcode weitergeleiteten Betrag also an den Kunden wieder herausgeben? "Leider ist der Sachverhalt nicht so klar zu beurteilen, da es auch noch nicht wirklich Urteile gibt, die eine Richtung angeben", erklärt Tatjana Halm, Referatsleiterin des Bereichs Recht und Digitales in der Verbraucherzentrale Bayern auf Anfrage der Redaktion Wirtschaft und Ratgeber. Knackpunkt sei die Frage, ob Gutscheinkarten als mangelhafte Ware oder als Bargeld angesehen werden. Im ersten Fall wäre der Händler in der Ersatzpflicht, im zweiten sei ihm selber Betrug geschehen und er hätte wiederum Ansprüche gegenüber dem Betrüger. "Welche Rechte Verbraucher also haben, hängt sehr davon ab, wie der Gutschein rechtlich bewertet wird", so Halm. Sie selber tendiere zur zweiten Variante. "Sicher ist es daher sinnvoll, sich hier einvernehmlich zu einigen", erklärt die Verbraucherschützerin.