Paypal soll Schutz bei Online-Überweisungen bieten. Das geht aber nur, wenn man die Regeln dafür befolgt. Hier setzt eine neue Betrugsmasche an: Eine Person meldet sich mit dem Hinweis, sie hätte fälschlicherweise eine Überweisung getätigt und bittet um eine Rücküberweisung über die "Familie und Freunde"-Funktion.

Was unproblematisch klingt, ist ein mieser Trick: Die Betrüger überweisen über die Option "Waren und Dienstleistungen" und "genießen" so den Käuferschutz. Bekommen sie das Geld über die "Familie und Freunde"-Funktion geschickt, hat der Absender keinen Bezahlschutz. "Persönliche Zahlungen sind nicht vom PayPal-Käuferschutz abgedeckt", erklärt Paypal in seinen AGB.