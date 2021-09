Der Experte rät zur Tank-App. Die gibt es für Verbrenner, aber auch für E-Autos, wie hier im Bild. Bildrechte: imago images/Shotshop

Wie kann ich an der Tanksäule sparen?



An der Tanksäule spare ich, indem ich eine Tank-App habe und mir tatsächlich die preiswerteste Tankstelle auf meinem Weg zur Arbeit oder zum Kino oder wo ich auch immer hinfahre raussuche.



Klassische Verbrenner sind verhältnismäßig günstig in der Anschaffung, Treibstoff aber momentan sehr teuer. Elektroautos hingegen sind teuer in der Anschaffung aber günstig aufzuladen. Worauf sollte man beim Neukauf setzen?